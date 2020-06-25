Федерація тенісу України оголосила про позбавлення всіх суддівських категорій арбітра Олега Медюх, який під час турніру пам'яті Василя Лакатоша в Ужгороді намагався приховати вчинок свого сина.

Тенісист Марк Медюх влаштував на корті бійку, а його батько намагався це приховати, вказавши в протоколі неправильний рахунок і не зазначивши факт бійки. Про це повідомляє пресслужба ФТУ.

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В результаті дискваліфікації отримали і батько, і син.

У ФТУ в наявності документи, які свідчать про спробу Олега Медюха приховати інцидент за участі його сина, гравця цього турніру, Марка Медюха (бійка під час матчу). Спершу, замість дискваліфікації спортсмена, який вчинив бійку зі своїм опонентом по корту, головний суддя вказав у турнірних результатах недійсний рахунок. Лише після спілкування з протилежною сторону Олег Медюх виправив результати й публічно оголосив про дискваліфікацію свого сина,

– йдеться у повідомленні.