Український суперважковаговик Ігор Шевадзуцький (4-0, 4 КО) переміг Ігоря Пилипенка (5-50-2, 1 КО) на вечорі боксу в Києві.

Як і очікувалося, бій завершився вже в першому раунді. Шевадзуцький, який важить на 35 кілограмів більше, брутально нокаутував опонента, повідомляє luckypunchnet.

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Досвідчений 47-річний Пилипенко активно рухався на ногах і легко тікав від більш важкого опонента. Однак Шевадзуцький зміг, начебто і не сильним ударом, потрясти ветерана, а після другого він впав. Пилипенко мав продовжити бій, але його команда викинула рушник – перемога Шевадзуцкого.

Відео перемоги Шевадзуцького

Хто такий Ігор Шевадзуцький

Український суперважковаговик, що йде наступним же поколінням за Олександром Усиком. Ігор не був регулярним номер один для збірної, але регулярно боксував на турнірах всілякого масштабу, отримав звання майстра спорту міжнародного класу і навіть виступав у WSB.