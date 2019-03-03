Український атлет виборов срібло на чемпіонаті Європи

Українець Андрій Проценко став срібним призером чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні. Змагання відбуваються у місті Глазго (Шотландія).

Андрій Проценко завоював "срібло" із травмованою ногою. Українцеві підкорилася планка на висоті 2,26 метра.

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Згодом українець замахнувся на 2,32 метра, що могло принести золото, і навіть був близьким до успіху в останній спробі. Однак пошкоджена п'ятка, на яку Проценко уже не міг навіть наступати, таки не дозволила добитися більшого.

Золоту медаль отримав італієць Джанмарко Тамбері. Андрій Проценко ж розділив другу сходинку із греком Констадіносом Баніотісом.

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