Український баскетболіст готується до виступу у Літній лізі НБА: відео

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Український баскетболіст готується до виступу у Літній лізі НБА: відео

Український баскетболіст Юсуф Санон разом з командою "Вашингтон" готується до матчів Літньої ліги НБА.

Варто нагадати, що "Вашингтон" ще минулого року обрав Санона під 44-им номером на драфті. Однак залишив гравця в оренді в словенській "Олімпії". Та цього літа українець знову прибув до розташування команди, і може зіграти у матчах Літньої ліги НБА.

До слова: Український чемпіон НБА балотується до Верховної Ради

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Can you hear me??”

Допис, поширений Washington Wizards (@washwizards)

Нагадаємо, у НБА наразі виступають два гравці збірної України: Олексій Лень за "Атланту" та Святослав Михайлюк за "Детройт".

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Теги: Спорт Баскетбол
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