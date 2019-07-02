Український баскетболіст готується до виступу у Літній лізі НБА: відео
Український баскетболіст Юсуф Санон разом з командою "Вашингтон" готується до матчів Літньої ліги НБА.
Варто нагадати, що "Вашингтон" ще минулого року обрав Санона під 44-им номером на драфті. Однак залишив гравця в оренді в словенській "Олімпії". Та цього літа українець знову прибув до розташування команди, і може зіграти у матчах Літньої ліги НБА.
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Нагадаємо, у НБА наразі виступають два гравці збірної України: Олексій Лень за "Атланту" та Святослав Михайлюк за "Детройт".
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