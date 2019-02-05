Український баскетболіст зіграє в Матчі зірок чемпіонату Тайваню

Українського бігмена Ігоря Зайцева обрано до складу команд на Матч зірок чемпіонату Тайваню, де наш легіонер виступає у складі команди "Тайвань Бірс".

Зайцев відіграв в цьому сезоні 24 матчі в чемпіонаті Тайваню, проводячи на майданчику в середньому 30,8 хвилини. Українець набирає 17,2 очка, робить 9,5 підбирання, 3,3 передачі та 2,0 блок-шота, повідомили у Федерації баскетболу України.

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Середній рейтинг ефективності Ігоря Зайцева складає 21,0 бала – це найкращий показник в команді. "Тайвань Бірс" наразі посідають друге місце в турнірній таблиці, вигравши 15 з 24 матчів "регулярки".

Відзначимо, що Зайцев взяв участь у 8 матчах кваліфікації ЧС-2019, в яких в майці збірної України набирав 7.1 очка та робив 2.5 підбирання в середньому за 15.9 хвилини на майданчику.

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