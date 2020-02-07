24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Український баскетболіст змінив клуб в НБА, не зігравши жодного матчу за попередню команду

67 Читать новость на русском
Іссуф Санон / ФБУ

В НБА закінчився час для переходів гравців з одного клубу в інший. Одразу два українські баскетболісти змінили команди в це трансферне вікно.

Першим це зробив Олексій Лень, якого "Атланта" віддала в "Сакраменто". Тепер в новому клубі шанс проявити себе отримав ще один гравець збірної України – Іссуф Санон.

Оце так: Баскетболісту НБА Порзінгісу брутально зламали ніс під час матчу: відео

Його у 2018 році під 44-м номером драфту обрав "Вашингтон". Однак гравець виступав лише у Літній лізі НБА, а до заявки на сезон так і не потрапив. Тож спочатку баскетболіст відправився в словенську "Олімпію", а цей сезон розпочав у складі "Дніпра".

Однак в останній день обмінів "Вашингтон" вирішив віддати Санона. Він став одним з активів у тристоронньому обміні між "Вашингтоном", "Нью-Йорком" та "Кліпперс". Саме "Нью-Йорк Нікс" тепер отримали права на українця, а також пік першого раунду драфту та легкого форварда Мо Харклесса. До "Кліпперс" у зворотньому напрямку вирушили Маркус Морріс та Айзея Томас з "Вашингтону".

Варто відзначити, що Іссуф Санон – уродженець Донецька, який пізніше переїхав в Дніпро. Його мама – українка, батько – з Буркіна-Фасо. Захисник набирає в середньому 13,5 очка, 5,1 підбирання, 2 передачі за матч у чемпіонаті України. Зіграв у 11-ти поєдинках українського чемпіонату поточного сезону.

Гороскоп на 7 лютого для всіх знаків зодіаку
сьогодні
7472
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Баскетбол Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 09:30 "Барселона" неочікувано вилетіла з Кубка Іспанії – відео провалу
Ігор Саджениця 339
6 лютого 22:15 Що таке тренування в стилі HIIT: головні переваги
Софія Кулай 476
6 лютого 18:54 Як де Пена забив за "Динамо" з центру поля – відео шедеврального удару
Ігор Саджениця 1977
6 лютого 12:51 Баскетболісту НБА Порзінгісу брутально зламали ніс під час матчу: відео
Юрій Семенюк 930
6 лютого 12:28 Титуловану російську гімнастку Солдатову госпіталізували після спроби суїциду через булімію
Юрій Семенюк 978
Новини
Більше новин
Залиште відгук