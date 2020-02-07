Український баскетболіст змінив клуб в НБА, не зігравши жодного матчу за попередню команду

В НБА закінчився час для переходів гравців з одного клубу в інший. Одразу два українські баскетболісти змінили команди в це трансферне вікно.

Першим це зробив Олексій Лень, якого "Атланта" віддала в "Сакраменто". Тепер в новому клубі шанс проявити себе отримав ще один гравець збірної України – Іссуф Санон.

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Його у 2018 році під 44-м номером драфту обрав "Вашингтон". Однак гравець виступав лише у Літній лізі НБА, а до заявки на сезон так і не потрапив. Тож спочатку баскетболіст відправився в словенську "Олімпію", а цей сезон розпочав у складі "Дніпра".

Однак в останній день обмінів "Вашингтон" вирішив віддати Санона. Він став одним з активів у тристоронньому обміні між "Вашингтоном", "Нью-Йорком" та "Кліпперс". Саме "Нью-Йорк Нікс" тепер отримали права на українця, а також пік першого раунду драфту та легкого форварда Мо Харклесса. До "Кліпперс" у зворотньому напрямку вирушили Маркус Морріс та Айзея Томас з "Вашингтону".

Wizards also trading rights to former 2nd round pick Issuf Sanon, per source. https://t.co/EsKYpZBkDr — Ben Standig (@BenStandig) February 6, 2020

Варто відзначити, що Іссуф Санон – уродженець Донецька, який пізніше переїхав в Дніпро. Його мама – українка, батько – з Буркіна-Фасо. Захисник набирає в середньому 13,5 очка, 5,1 підбирання, 2 передачі за матч у чемпіонаті України. Зіграв у 11-ти поєдинках українського чемпіонату поточного сезону.