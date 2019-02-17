Український боксер блискуче нокаутував досвідченого американця: відео

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Іван Редкач
Іван Редкач / GETTY IMAGES

Український боксер першої напівсередньої ваги Іван Редкач (22-4-1, 17 KO) переміг американця Тайрона Харріса (26-14, 16 КО).

Редкач нокаутував свого досвідченого суперника вже в першому раунді.

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Зазначимо, що бій пройшов на арені Microsoft Theatre в Лос-Анджелесі.

 

 

У цьому поєдинку також "зіграло" правило CSAC – три нокдауни в стартовому раунді перетворилися в перемогу нокаутом.

Хто такий Іван Редкач?
32-річний український боксер, який виступає в легкій ваговій категорії. Його зріст 177 см, робоча рука – ліва. Професійно боксувати почав у 2009 році, поєдинком з Кейтом Келлі, якого переміг технічним нокаутом у 4 раунді. Після того Іван виграв ще 18 поєдинків поспіль, аж допоки влітку 2015-го не поступився чорногорцю Деяну Златічаніну. Післ того Редкача спіткала чорна смуга – лише одна перемога в наступних 3 поєдинках (1 поразка і й нічия).

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Теги: Спорт Бокс
Джерело: 24 Канал
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