Український боксер Далакян отримає гонорар за чемпіонський бій у криптовалюті

Чемпіон світу в найлегшій вазі за версією WBA українець Артем Далакян (18-0, 13 КО) отримає гонорар за наступний поєдинок проти таїландського боксера Саравута Таворнхама (20-1, 15 КО) у криптовалюті.

Справа в тому, що генеральним партнером турніру є компанія "Cryptaur", яка ще в минулому році виплатила українцеві гонорар в розмірі 1 000 000 CPT і не збирається змінювати цієї традиції, повідомляє SportArena.

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Варто зазначити, що "Cryptaur" є єдиною в світі компанією в своєму сегменті, яка підтримує професійний бокс.

Мені приємно бути першим чемпіоном з професійного боксу в світі, гонорар якого виплачувався в криптовалюті. Діджиталізація і технологічний прогрес в 2019 році невблаганні, так що представникам усіх професій тепер необхідно освоювати передові технології,

– сказав Далакян.

Для Далакян це буде обов'язковий захист титулу. Артем уже має досвід захисту титулу чемпіона світу під відкритим небом. Квитки на вечір боксу 15 червня від Union Boxing Promotion вже в продажу. Ціна стартує від 100 гривень.

Артем Далакян останній бій провів 15-го грудня 2018 року. Він впевнено захистив свій титул у бою проти Грегоріо Леброна (21-4, 16 КО).

Що таке криптовалюта?

Це різновид цифрових грошей, в основі якого лежить технологія шифрування даних. Наразі в Україні Нацбанк, Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку та Нацкомісія з регулювання ринків фінансових послуг не визнають криптовалюту платіжним засобом.

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