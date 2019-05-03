Український боксер готуватиме німецького бійця до поєдинку з Тайсоном Фьюрі

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Олександр Захожий
Олександр Захожий / twitter.com

Український боксер суперважкої ваги Олександр Захожий (11-0, 9 КО) стане одним зі спаринг-партнерів німця Тома Шварца (24-0, 16 КО) при підготовці до бою проти британця Тайсона Фьюрі (27-0-1, 19 КО).

Уродженець Запоріжжя у понеділок, 6 травня, вилетить до Німеччини для двотижневої участі в таборі німця.

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27 квітня Захожий у вечорі боксу в Карлсруе технічним нокаутом у восьмому раунді переміг аргентинця Маріано Рубена Діаса Штрунца (13-14-1, 6 КО).

Бій Фьюрі – Шварц відбудеться 15 червня у Лас-Вегасі (США).

Свій останній бій Фьюрі провів проти американського боксера Деонтея Уайледра. Поєдинок завершився нічиєю й усі очікували на реванш, однак він зірвався. Фьюрі вирішив провести проміжний бій проти німця, а Уайлдер зустрінеться з Домініком Брізілом.

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Теги: Спорт Бокс
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