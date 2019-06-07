Український боксер Постол не зможе провести бій за титул чемпіона
Віктор Постол є офіційним претендентом на титул чемпіона світу за версією WBC у першій напівсередній вазі. Однак на чемпіонський бій українцю доведеться зачекати.
Чемпіоном світу в першому напівсередньому дивізіоні за версією WBC є Хосе Рамірес. І саме проти нього мав би битися Віктор Постол.
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Однак 27-го липня американець проведе бій проти володаря титулу WBO Моріса Хукера. На кону будуть стояти обидва чемпіонські пояси. Поєдинок між обома боксерами відбудеться в Арлінгтоні та транслюватиметься на платформі DAZN.
Відтак Постол не зможе провести в найближчий час чемпіонський бій за пояс WBC. Окрім того, в переможця пари Рамірес — Хукер буде певний час на захист титулу. А оскільки українець є претендентом лише на один пояс, то бій можуть відкласти через захист титулу WBO.
Нагадаємо, Віктор Постол став обов'язковим претендентом на чемпіонський поєдинок завдяки перемозі над французом Мохамедом Мімуном.