Український боксер Постол не зможе провести бій за титул чемпіона

105 Читать новость на русском
Віктор Постол
Віктор Постол

Віктор Постол є офіційним претендентом на титул чемпіона світу за версією WBC у першій напівсередній вазі. Однак на чемпіонський бій українцю доведеться зачекати.

Чемпіоном світу в першому напівсередньому дивізіоні за версією WBC є Хосе Рамірес. І саме проти нього мав би битися Віктор Постол.

Читайте також: Чому Володимир Кличко не вийде в ринг у 2019 році

Однак 27-го липня американець проведе бій проти володаря титулу WBO Моріса Хукера. На кону будуть стояти обидва чемпіонські пояси. Поєдинок між обома боксерами відбудеться в Арлінгтоні та транслюватиметься на платформі DAZN.

Відтак Постол не зможе провести в найближчий час чемпіонський бій за пояс WBC. Окрім того, в переможця пари Рамірес — Хукер буде певний час на захист титулу. А оскільки українець є претендентом лише на один пояс, то бій можуть відкласти через захист титулу WBO. 

Нагадаємо, Віктор Постол став обов'язковим претендентом на чемпіонський поєдинок завдяки перемозі над французом Мохамедом Мімуном.

blog_ava
Головні новини 6 червня: скандал довкола тиші на Донбасі, вирок вбивцям Гандзюк
сьогодні
3221
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Український боксер Постол не зможе провести бій за титул чемпіона
сьогодні 11:19 Український боксер Постол не зможе провести бій за титул чемпіона
105
Втрати України перед грою із Сербією: Шевченко розповів, чи зіграє важливий захисник
6 червня 21:10 Втрати України перед грою із Сербією: Шевченко розповів, чи зіграє важливий захисник
1964
Чому Володимир Кличко не вийде в ринг у 2019 році
6 червня 20:48 Чому Володимир Кличко не вийде в ринг у 2019 році
1280
Чи варто "Динамо" було продовжувати контракт з Хацкевичем: опитування
6 червня 19:06 Чи варто "Динамо" було продовжувати контракт з Хацкевичем: опитування
637
Радикали й брати Росії: хто такі фанати збірної Сербії та що від них чекати у Львові
6 червня 16:00 Радикали й брати Росії: хто такі фанати збірної Сербії та що від них чекати у Львові
Михайло Гема 2183
Новини
Більше новин
Залиште відгук