Український боксер Постол проведе бій за титули WBC та WBO: названо нову дату поєдинку

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Віктор Постол
Віктор Постол / RingSide24

Бій українського боксера першої напівсередньої ваги Віктора Постола проти чемпіона світу WBC, WBO Хосе Раміреса не відбудеться у 2019 році. Боксери, швидше за все, зустрінуться на початку 2020 року.

Бій було перенесено через травму руки Раміреса. За словами промоутера компанії Top Rank Боба Арума, Рамірес вийде в ринг проти Постола у суботу, 1 лютого.

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За словами Арума, Рамірес хоче провести спершу бій проти українця, хоча він також може зустрітися з претендентом на пояс WBO Джеком Кеттераллом.

Промоутер Раміреса хоче, щоб американець після захисту поясів провів поєдинок проти переможця Всесвітньої боксерської супер серії. У фіналі зустрінуться Джош Тейлор і Реджіс Прогрейс.

Американець об'єднав пояси WBC і WBO після перемоги над земляком Морісом Хукером в кінці липня. Він залишається непереможеним боксером, здобувши 25 перемог, 17 з них – нокаутом.

Постол був володарем пояса WBC в першій напівсередній вазі в період 2015-16 років. У поєдинку за вакантний титул в жовтні 2015 року він переміг аргентинця Лукаса Мартіна Матісса, але в наступному бою в липні програв його американцеві Терренсу Кроуфорду.

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Теги: Новини Спорту Спорт Бокс
Джерело: Boxing Scene
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