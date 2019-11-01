Український боксер Сергій Радченко проведе бій за титул чемпіона WBA Gold в Росії

Український боксер Сергій Радченко (7-4, 2 КО) проведе бій проти володаря поясу WBA Gold в першій важкій вазі росіянина Олексія Єгорова (9-0, 7 КО).

Бій відбудеться 7 грудня на турнірі Роя Джонса-молодшого в Єкатеринбурзі (Росія).

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Останній бій Радченко теж провів у Росії. 20 травня 2019 року в Краснодарі він програв рішенням суддів росіянину Руслану Файферу. Бій тривав усі 10 раундів.