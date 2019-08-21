Український боксер відмовився підписувати контракт з алкогольним брендом "з релігійних причин"

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Український боксер відмовився підписувати контракт з алкогольним брендом "з релігійних причин"

Власник торгової марки "хортиця" Євген Черняк розповів, як одного разу був за крок від підписання контракту з українським боксером. Однак той в останній момент відмовився.

Свою історію Черняк розповів в ефірі YouTube-каналу Big Money, ведучим якого він є.

"Історія про одного відомого боксера з України. Коли ми з ним домовлялися про деякий контракт, він сказав: "Знаєте, з алкоголем якось не дуже хоче з ряду причин. І тому цінник +50%". Тобто якщо б це був йогурт – це одна ціна, а за алкоголь – +50%. І в один момент, коли ми вийшли на фінальні домовленості, він сказав, "Знаєте, взагалі не хочеться це обговорювати. По ряду причин". "Через які причини?", спитав я. "З релігійних". І рівно через тиждень я його побачив у рекламі, яка займається ставками", – розповів Євген Черняк.

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Він не назвав боксера, з яким домовлявся про співпрацю. Однак з відомих українських боксерів з букмекерською конторою мав підписаний контракт Олександр Усик.

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Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
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