Український боксер виїхав в Ізраїль і працює вантажником

Чемпіон Європи 2005 року з професійного боксу Віталій Ципко виїхав з Дніпра в ізраїльський Рішон-ле-Ціон. Боксер планує влаштуватися працювати тренером, а поки працює вантажником.

Один з мотив Віталія переїхати – це працевлаштування сина в один з ізраїльських футбольних клубів. Микита займається в дніпровській ДЮСШ №2, виступає за команду 2003 року народження і за підсумками 2016 року був визнаний найкращим захисником в місті Дніпро, повідомляє SportArena.

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З Дніпра поїхав, тому що не бачив перспектив для себе в роботі тренером з боксу. Також хочу влаштувати Микиту в місцевий клуб, синові ще потрібно буде в серпні пройти медогляд. Паралельно збираю документи, щоб оформити тренерську ліцензію в Ізраїлі. А поки трохи підробляю, адже потрібно на щось жити,

– розповів боксер

14 років тому, 16 липня 2005 року Ципко в Нюрнберзі завоював титул чемпіона Європи. Він виступав у другій середній вазі (до 76,2 кг) й переміг непоступливого британця Брайана Мегі.

Ципко залишався чемпіоном Європи не довго, вже під час першого захисту титулу у Франції він поступився одноголосним суддівським рішенням непереможеному французу Джексону Шані.

Свій останній поєдинок на професійному рингу українець провів у квітні 2009 року.