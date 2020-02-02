Український боксер заявив, що його затримали на кордоні з Росією перед боєм

Український боксер Карен Чухаджян прокоментував перемогу над росіянином Сергієм Воробйовим. 23-річний український напівсередньоваговик розповів, що його затримали на кордоні з Росією.

За словами українця, на кордоні йому ставили багато питань. Однак боксер не має претензій щодо організації поєдинку в Калінінграді (Росія).

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На кордоні мене затримали і ставили багато питань, а в цілому в Росії мене зустріли добре. Турнір був організований на найвищому рівні. Про політику я говорити не буду,

– цитують Чухаджян "Факты".

Чухаджян впевнено переміг Сергія Воробйова рішенням суддів. За словами Карена, його здивувало, що експерти називали його аутсайдером.

"Я зробив роботу і забрав свій титул. Для мене це не сенсація, я їхав сюди перемагати. Я був здивований, коли побачив букмекерські котирування. Вважав себе фаворитом цього поєдинку: у мене більше боїв, перемог, нокаутів. Я не розумію, чому були такі котирування. Я розбив Воробйова майже у всіх раундах", – сказав українець.

Попри те, що Карен домінував протягом усього поєдинку, один із суддів віддав перемогу росіянину. Чухаджян заявив, що не здивований суддівством.

Чесно кажучи, не здивувався, що один суддя віддав перемогу Воробйову. Ніколи не потрібно забувати про домашнє суддівство. А коли оголосили рішення другого судді, то всі все зрозуміли,

– резюмував Чухаджян.

Бій Чухаджян – Воробйов став головною подією вечора боксу на арені "Янтарний" в Калінінграді.