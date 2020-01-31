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Боєць ММА влаштував побоїще в барі Тернопіля та втік – відео

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Вадим Остапчук / "Тернополяни"

Український боєць змішаних єдиноборств Вадим Остапчук влучив у гучний скандал в рідному Тернополі.

Інцидент трапився 14 січня у пабі "Файне місто", в самому центрі Тернополя. За інформацією правоохоронців, тілесні ушкодження клієнту наніс охоронець, а потім разом із "помічником" виніс чоловіка на зовнішню територію закладу та залишив його там.

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Згідно з інформацією сайту "Тернополяни", саме Вадим Остапчук працює в "Файному місті" охоронцем.

За фактом побиття було відкрито кримінальну справу. Адреса проживання Остапчука залишається невідомим, так як в барі він працює неофіційно. У самому "Файному місті" зі слідством співпрацювати відмовляються і заявляють, що ніякого побиття у них в закладі не було.

"Такого випадку в нас не було. Цієї інформації підтверджувати не буду, бо ніхто нікого не бив", – зазначила керуюча закладом.

Додамо, що Вадим Остапчук торік брав участь у "Кубку Буковеля" з фрі-файту. На згаданих змаганнях він бездарно програв.

Інцидент у пабі "Файне місто": дивіться відео

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Змішані єдиноборства Новини Спорту Тернопіль
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