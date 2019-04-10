Український боєць Співак підписав контракт з UFC і отримав перший поєдинок

24-річний непереможений чемпіон WWFC Сергій Співак (9-0) підписав контракт з UFC і погодився провести бій з американцем Уолтом Харрісом (11-7).

Бій відбудеться 4 травня на UFC Fight Night 150 в канадському Онтаріо.

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Співак в трьох останніх поєдинках перемагав Тревіса Фултона і Тоні Лопеса, а також нокаутував Іво Кука. Сергій тільки раз бився більше 1 раунду – перемога у другій п'ятихвилинці над перспективним Дмитром Мікуцею.

Раніше Спорт 24 писав, щог боєць українського промоушена WWFC Роман Долідзе не зміг дебютувати в UFC на турнірі в Санкт-Петербурзі через проблеми з візою в Росію.

Також 2 березня в столичному "Палаці Спорту" відбулося яскраве бійцівські шоу. На турнірі WWFC 14 в октагоні зустрілися 20 бійців з різних вагових категорій, які боролися не тільки за місця в рейтингу, а й за чемпіонські пояси.

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