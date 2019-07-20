Український чемпіон світу потрапив у список майбутніх зірок Європи за версією World Soccer

Український півзахисник київського "Динамо" Сергій Булеца, який наступний сезон проведе в "Дніпрі-1" на правах оренди, потрапив в число майбутніх зірок Європи за версією World Soccer.

У свіжому випуску журналу Нік Бідуелл зазначив молодих футболістів, які змогли зарекомендувати себе на ЧС-2019 U-20 в Польщі.

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Описувати футболіста просто, як лівого півзахисника, не можна, оскільки цей хлопець здатен робити чимало робити й поза своїм флангом. Талановитий гравець із академії київського Динамо. Жоден інший футболіст збірної України U-20 не зробив такий значний внесок у тріумф команди в Польщі, як це зробив Булеца. Він забив три важливі голи – зокрема, і переможний у півфіналі проти Італії, а також відзначився двома гольовими передачами.



Упродовж усього фіналу він поєднував активність, грамотні передачі, техніку, швидкість і непогану роботу на оборону. Булеца отримав повністю заслужене друге місце за підсумками опитування на турнірі,

– написав журналіст World Нік Бідуел про Сергія Булецу.

До головних талантів Європи також потрапили Лі Кан Ін, Рауль Белланова, Александер Арвальдо, Ібраїма Ньяне, Ліберато Какасе, Сейку Коїта, Мікаель Куїсанс і Кевін Мієр.

Збірна України з футболу U-20 під керівництвом Олександра Петракова вперше в історії стала чемпіоном світу. У фіналі українці обіграли збірну Південної Кореї.

Олександру Петракову було присвоєно почесне звання "Заслужений працівник фізичної культури та спорту України".