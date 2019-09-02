Український чемпіон світу WWFC в середній вазі Сергій Гузєв проведе захист титулу в Києві

21 вересня в рамках основного карда міжнародного турніру зі змішаних бойових мистецтв WWFC 15 в київському Палаці спорту український чемпіон світу WWFC в середній вазі Сергій Гузєв проведе другий захист титулу в поєдинку проти претендента з Польщі Гжегожа Шиви.

36-річний сумчанин Сергій Гузєв – один з найбільш досвідчених представників українських ММА. Він голосно заявив про себе ще десятиліття тому, коли успішно виступав в M-1 Global. У цьому промоушені українець здобув 6 перемог при всього одній поразці від зірки європейського масштабу В'ячеслава Василевського.

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У лізі WWFC Сергій дебютував у червні 2017 року, коли перед ним вже не малювали райдужних перспектив. Проте, Гузєв особистим прикладом продемонстрував, що ще не сказав останнього слова в спорті. Більш того, саме зараз він переживає кар'єрний розквіт.

Впевнено впоравшись у другому раунді з французом Ентоні Грондіном, виконавши класичний задушливий прийом через спину, Гузєв у вересні 2017-го вийшов на бій за вакантний титул чемпіона світу WWFC і майстерно розібрався з представником знаменитої бразильської школи ММА Леандро Біспо. Сергій знову здобув перемогу задушливим, але на цей раз вже у першому раунді.

Справжнє випробування чекало новоспеченого чемпіона у наступному поєдинку – перший захист Гузєва випало проводити проти колишнього бійця UFC з Бразилії Вагнера Сілви. Відстояти титул українцю було набагато складніше, ніж завоювати: 5-раундове протистояння до останнього тримала глядачів у напрузі. Але Сергій все-таки був краще і по праву більшістю голосів суддів виграв бій, відзначений нагородою WWFC Awards як найкращий у 2018 році.

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Другим претендентом для Гузєва стане представник Польщі Гжегож Шиви. Його кар'єра в професійних ММА почалася у 2008 році і проходила в маловідомих європейських промоушенах. Винятком став виступ поляка на турнірі Fight Nights Global у грудні 2017 року, де він поступився нинішньому бійцеві UFC Халіду Муртазалієву.

До майбутнього поєдинку Гузєв підходить з рекордом з 19 перемог (3 нокаутами, 13 прийомами, 3 за очками) і 3 поразок (все за очками). У послужному списку Шиви – 13 перемог (6 нокаутами, 2 прийомами, 5 за очками) і 4 поразки (3 нокаутами, 1 за очками).

Міжнародний турнір зі змішаних бойових мистецтв WWFC 15 пройде 21 вересня в київському Палаці спорту.