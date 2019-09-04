Український футболіст потрапив у топ-збірну вільних агентів

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Євген Хачеріді
Євген Хачеріді

Трансферний ринок офіційно закрито. Тож клуби більше не можуть купувати чи продавати гравців, віддавати їх оренду. Виняток – вільні агенти. Сайт Transfermarkt склав збірну з футболістів, які залишилися без клубу після закриття трансферного вікна.

Серед гравців, які опинилися без команди, є й ті, хто свого часу вигравали чемпіонати Англії, Іспанії, Італії та Франції, а також Лігу чемпіонів. Та найшлося серед них місце й українському футболісту. Мова йде про Євгена Хачеріді, який влітку покинув грецький ПАОК. Захисник так і не знайшов собі нову команду. Тож поки Євген без ігрової практики та посів місце у центрі захисту збірної топ-гравців без клубу. При цьому він виявився найдешевшим футболістом з цієї одинадцятки – 1,75 мільйона євро.

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Щодо решти футболістів, то варто відзначити там Хатіма Бен-Арфа. Лівим півзахисником свого часу активно цікавилося київське "Динамо". Загалом же вартість цієї команди становить 42,55 мільйона євро.


Топ-збірна вільних агентів

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Теги: Спорт Футбол Трансфери
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