Український футболіст повернувся в "Шахтар" після оренди в європейському клубі

Півзахисник Артем Дудік покинув "Слуцьк". Орендна угода 23-річного українця минула і він повернувся в "Шахтар".

Про це повідомляє офіційний сайт білоруського клубу.

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Дудік приєднався до "Слуцька" в березні 2019 року. У минулому сезоні він провів 31 матч за білоруський клуб, відзначившись 4 голами і 1 результативною передачею.

Артем став гравцем "Шахтаря" в серпні 2017 року. Раніше він виступав за "Волинь". За першу команду "гірників" півзахисник не грав.

"Шахтар" завершив першу частину сезону на першому місці УПЛ, випереджаючи "Динамо" на 14 очок. "Гірники" вийдуть з відпустки 16 січня.