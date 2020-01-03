24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Український футболіст повернувся в "Шахтар" після оренди в європейському клубі

189 Читать новость на русском
Артем Дудік / Footboom

Півзахисник Артем Дудік покинув "Слуцьк". Орендна угода 23-річного українця минула і він повернувся в "Шахтар".

Про це повідомляє офіційний сайт білоруського клубу.

Читайте також: "Динамо" підписало контракт з колишнім гравцем російського "Тамбова"

Дудік приєднався до "Слуцька" в березні 2019 року. У минулому сезоні він провів 31 матч за білоруський клуб, відзначившись 4 голами і 1 результативною передачею.

Артем став гравцем "Шахтаря" в серпні 2017 року. Раніше він виступав за "Волинь". За першу команду "гірників" півзахисник не грав.

"Шахтар" завершив першу частину сезону на першому місці УПЛ, випереджаючи "Динамо" на 14 очок. "Гірники" вийдуть з відпустки 16 січня.

Колядки для дітей: тексти пісень українською мовою
сьогодні
79065
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:25 Топ-10 боксерських поєдинків, які так і не відбулися
Андрій Тудовші 319
2 січня 10:02 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 1818
сьогодні 12:16 Бій Дерев'янченка з Головкіним став найкращим у 2019 році за версією BoxingScene
Юрій Семенюк 339
2 січня 17:40 Календар головних футбольних подій в Україні у 2020 році
Ігор Саджениця 1541
сьогодні 10:25 "Ліверпуль" обіграв "Шеффілд": клуб рік не програє в АПЛ та наблизився до унікального рекорду
Юрій Семенюк 590
Новини
Більше новин
Залиште відгук