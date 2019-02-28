Український футболіст вважає, що не порушував закон, граючи в чемпіонаті окупованого Криму

Український півзахисник Сергій Чеботарьов прокоментував розрив контракту з "Вересом" через три дні після його підписання.

Раніше Спорт 24 писав, що "Верес" вирішив відмовитися від послуг футболіста через те, що той грав в окупованому Криму. Сам Чеботарьов себе винним не вважає, стверджуючи, що Крим – це Україна.

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Для мене незрозуміло, чому клуб в своїй заяві сказав, що я приховав, де грав. Це доступна інформація, вона є в інтернеті. Я поставився б з повним розумінням, якби все було чесно. А коли домовляємося, а після цього клуб в офіційній заяві пише неправду, щоб комусь догодити, для мене це незрозуміло,

– цитує слова футболіста SportArena.

За повідомленням на офіційному сайті "Вереса", гравець приховав інформацію про те, що грав за футбольний клуб "Кафа" при підписанні угоди, вказавши своїми попередніми професійними клубами "Буковину" (Чернівці), де провів частину минулого сезону, та грузинський "Зугдіді".

Реалії нашого футболу такі, що політика виходить на перше місце, забуваючи про свою головну складову спорту, як такого. Грати в чемпіонаті Криму – це не погано і не добре. УЄФА зробив спеціальний статус для Криму в футболі, чемпіонат Криму не має відношення до Росії. Я не порушував закон, а просто граю в футбол, а змішувати його з політикою чи ні – кожен вибирає сам для себе. Ставлення до всієї ситуації з війною в Україні у мене негативне – і Крим, і Донбас були і повинні залишатися України, сподіваюся, скоро все повернеться на свої місця.

27-річний Чеботарьов є вихованцем "Дніпра". Також грав за "Кривбас", "Нафтовик-Укрнафта" і "Севастополь". Також у 2015-2016 роках Чеботарьов виступав за "Кафу" з Феодосії у тимчасово окупованому Росією Криму.

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