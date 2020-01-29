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Український футболіст, який підняв скандал у російських ЗМІ, перейшов у європейський клуб

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Юрій Габовда / Facebook

Український півзахисник Юрій Габовда перейшов в угорвський клуб "Дебрецен".

Про це інформує офіційний сайт угорської команди. Деталі угоди і терміни особистого контракту 30-річного футболіста не повідомляються.

Про Габовду: Росіяни погрожують українському футболісту через пост в Instagram

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jurij Habovdát leigazolta a DVSC! #dvsc #newsign @habovda_yura_habi

Публикация от DVSC Official (@dvschivatalos)

Зазначимо, що Юрій Габовда вже має досвід виступів у тамтешньому чемпіонаті. Останнім клубом Габовди був "Халадаш", який він покинув у грудні минулого року. В Україні вихованець львівського футболу відомий виступами за "Карпати", "Кривбас" та сімферопольську "Таврію". Також захищав кольори мінського "Динамо".

Нагадаємо, у липні 2019 року в Instagram Юрія Габовди, який ще тоді грав за "Халадаш", був опублікований допис "Завтра граємо проти "Краснодара". Як мінімум одна москальська пика ляже. Червона картка коф. 1.01. Слава Україні!". Його команда мала грати проти російського "Краснодару-2" у п'ятницю, 5 липня.

Через цей повідомлення у російських ЗМІ піднявся скандал. А у коментарях під фотографіями Габовди та йому у повідомлення почали приходити погрози. Але не тільки самому гравцю, але і його родині. Сам футболіст заявив, що його сторінку зламали, і він цього не робив.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол ФК Карпати Трансфери
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