Український гонщик виступить на трасі "Яс-Марина" в Абу-Дабі

Дворазовий чемпіон України з картингу Іван Пеклін візьме участь у гонці Формули-4 в ОАЕ. Під час гоночного вікенду Формули-1 в Абу-Дабі українець виступить на знаменитій трасі "Яс-Марина".

Новий сезон Формули-4 стартує саме під час вікенду Формули-1 та почнеться з етапу Trophy Round, який не входить до заліку серії.

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Гоночний вікенд стартує у п'ятницю, 29 листопада й триватиме до 1 грудня.

Розклад заїздів за часом ОАЕ:

П’ятниця, 29 листопада:

Перша практика – 10:00-10:30

Кваліфікація – 16:00-16:20

Субота, 30 листопада:

Гонка 1 – 12:30-12:50

Неділя, 1 грудня:

Гонка 2 – 12:30-12:50

У своєму фейсбуці Іван Пеклін опублікував звернення до вболівальників, у якому просить підтримати його в ОАЕ.

Привет друзья! Спешу поделиться с вами радостной новостью. Я участвую в трофее Формулы 4, который пройдёт вместе с Формулой-1 в ОАЭ с 29 ноября по 1 декабря. Пожалуйста распространите эту новость, я буду вам очень благодарен! Расписание заездов: По времени ОАЭ Пятница 29 ноября: FP1 - 10:00-10:30 Qualification - 16:00-16:20 Суббота 30 ноября: Race 1 - 12:30-12:50 Воскресенье 1 декабря: Race 2 - 12:30-12:50 Спасибо большое! Увидимся на трассе Yas Marina! Опубліковано Ivan Peklin Неділя, 27 жовтня 2019 р.



Торік Іван не потрапив до Формули-4 через відсутність фінансування. Він лише встиг протестувати болід Формули-4 у Ле-Мані.