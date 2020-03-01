24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

Український хокеїст Мережко до крові відлупцював росіянина під час матчу – відео

- Читать новость на русском
Ігор Мережко влаштував бійку / instagram.com/i.merezhko_11

У матчі 1/8 фіналу Кубка Петрова (ВХЛ) проти нефтекамського "Тороса" український захисник узбецького "Хумо" Ігор Мережко взяв участь у видовищній бійці.

Мережко зійшовся в кулачному бою з російським захисником Андрієм Банніковим, не залишивши тому шансів потрапити по собі, а Мережко в свою чергу встигав пробивати по супернику і ще заводити трибуни в Ташкенті, пише Xsport.

Це цікаво: Хокеїсти влаштували подвійну бійку в чемпіонаті України: відео

Це була третя гра серії, в якій «Хумо» здобув перемогу 4:1, а потім переграв "Торос" вдруге – 1:0. Рахунок в протистоянні став рівним – 2:2. Наступні матчі пройдуть 1-го і 4 березня.

Ігор Мережко влаштував бійку у матчі Кубка Петрова: дивіться відео

Раніше 21-річний захисник "Хумо" відіграв у складі збірної України на олімпійській кваліфікації в Казахстані.

Картинки з першим днем весни: найкраща добірка
сьогодні
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Росії Новини Спорту Спорт Хокей
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:23 Український хокеїст Мережко до крові відлупцював росіянина під час матчу – відео
Юрій Семенюк
сьогодні 11:23 Майкі Гарсія у блискучому бою переміг Варгаса і вдало дебютував вже у 5-й вазі: відео
Михайло Гема
29 лютого 18:48 Фанати "Баварії" зірвали матч образливими банерами, мюнхенці ледь не втратили перемогу 6:0
Михайло Гема
29 лютого 12:05 Гол року: у Франції воротар рукою закинув м'яч у власні ворота – курйозне відео
Софія Кулай
29 лютого 10:17 Непереможна Магучіх: українська легкоатлетка перемогла на своїх сьомих змаганнях поспіль
Софія Кулай
Новини
Більше новин
Залиште відгук