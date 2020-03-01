Український хокеїст Мережко до крові відлупцював росіянина під час матчу – відео

У матчі 1/8 фіналу Кубка Петрова (ВХЛ) проти нефтекамського "Тороса" український захисник узбецького "Хумо" Ігор Мережко взяв участь у видовищній бійці.

Мережко зійшовся в кулачному бою з російським захисником Андрієм Банніковим, не залишивши тому шансів потрапити по собі, а Мережко в свою чергу встигав пробивати по супернику і ще заводити трибуни в Ташкенті, пише Xsport.

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Це була третя гра серії, в якій «Хумо» здобув перемогу 4:1, а потім переграв "Торос" вдруге – 1:0. Рахунок в протистоянні став рівним – 2:2. Наступні матчі пройдуть 1-го і 4 березня.

Ігор Мережко влаштував бійку у матчі Кубка Петрова: дивіться відео

Раніше 21-річний захисник "Хумо" відіграв у складі збірної України на олімпійській кваліфікації в Казахстані.