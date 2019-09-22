Український хокеїст закинув свою першу шайбу за канадський клуб: відео
19-річний вихованець харківського хокею Фелікс Морозов закинув свою першу шайбу в північно-американській лізі QMJHL.
У своєму другому матчі за клуб Baie-Comeau Drakkar Фелікс закинув у ворота Rimouski Ocеanic. Команда українця поступилася 3:5, пише "Главком".
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До слова, після здобуття з юніорською збірною України титулу чемпіона світу в дивізіоні 1В, на якому Морозов став у складі нашої команди найкращим бомбардиром, Фелікс торік перейшов в інший клуб QMJHL –Victoriaville Tigres.
За нього в сезоні-2018/2019 наш нападник у 51-му матчі закинув шість шайб і віддав сім передач у регулярному чемпіонаті і записав на свій рахунок ще два голи у восьми матчах плей-оф.
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