Український хокеїст закинув свою першу шайбу за канадський клуб: відео

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Фелікс Морозов
Фелікс Морозов / ФХУ

19-річний вихованець харківського хокею Фелікс Морозов закинув свою першу шайбу в північно-американській лізі QMJHL.

У своєму другому матчі за клуб Baie-Comeau Drakkar Фелікс закинув у ворота Rimouski Ocеanic. Команда українця поступилася 3:5, пише "Главком".

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До слова, після здобуття з юніорською збірною України титулу чемпіона світу в дивізіоні 1В, на якому Морозов став у складі нашої команди найкращим бомбардиром, Фелікс торік перейшов в інший клуб QMJHL –Victoriaville Tigres.

За нього в сезоні-2018/2019 наш нападник у 51-му матчі закинув шість шайб і віддав сім передач у регулярному чемпіонаті і записав на свій рахунок ще два голи у восьми матчах плей-оф.

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Теги: Спорт Хокей
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