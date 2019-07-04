Український клуб дізнався суперників у футзальній Лізі чемпіонів

4 липня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування попереднього і основного раундів другого в історії європейського футзалу Ліги чемпіонів. За його підсумками своїх суперників дізнався херсонський "Продексім", який візьме старт в єврокубковому турнірі з основного раунду.

На цій стадії Ліги чемпіонів у період 8-13 жовтня "Продексім" в групі 2зіграє в бельгійському місті Халле з чемпіонами Бельгії ("Халле-Гоойк"), Азербайджану ("Араз") та Португалії ("Бенфіка").

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Саме проти "Бенфіки" стартує "Продексім". У другий ігровий день українська команда зіграє проти господарів турніру. У третій ігровий день "Продексім" зіграє проти "Араза".

Всі матчі в групі 2 пройдуть в спорткомплексі De Bres. В елітний раунд вийдуть команди, які займуть перші три місця.