Український клуб оскаржує позбавлення професійного статусу

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ФК "Суми"
ФК "Суми" / fc.sumy.ua

Футбольний клуб "Суми" подав апеляцію на рішення Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України щодо позбавлення професійного статусу.

Під час розгляду апеляції "Суми" продовжать виступи в Першій лізі України, повідомляє "Футбол 1/2".

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Як відомо, "Суми" отримали покарання за багаторазову участь у договірних матчах. Довічну дискваліфікацію отримали чотири гравці клубу, а також президент та помічник тренера "Сум". Ще частина гравців отримала дискваліфікацію на різний термін. Протягом десяти днів клуб міг оскаржити рішення, що й вирішив зробити.

"Суми" зараз займають 13-е місце в турнірній таблиці Першої ліги.

22 травня 2018 року поліція опублікувала список клубів, які підозрюються в організації договірних матчів. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що клубів є 35. Серед цих клубів є і "Колос". Команда зараз йде на третій позиції в Першій лізі та претендує на потрапляння в УПЛ.

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Теги: Спорт Футбол Скандал з договірними матчами в Україні Новини Спорту
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