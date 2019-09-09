Український клуб підписав 33-річного російського захисника

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Сергій Дорофеєв
Сергій Дорофеєв / Фото з відкритих джерел

Хокейний клуб "Дніпро" оголосив про підписання контракту з 33-річним захисником Сергієм Дорофеєвим.

Про це херсонці повідомили на своєму сайті.

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Раніше хокеїст виступав за російські "Амур", "Крилья Совєтов", новокузнецький "Металург", "Северсталь", "Іжсталь", білоруський "Німан", казахстанський "Арланов" і "Бейбарис".

У своєму найкращому сезоні легіонер набрав 41 (17 + 24) бал в 39 іграх при показнику корисності +32.

Напередодні херсонці вже посилилися  нападником "Білого Барса" Іваном Пановим.

Новий сезон УХЛ стартує 14 вересня – в першому матчі зіграють "Дніпро" та "Донбас".

До слова, за підсумками минулого сезону "Дніпро" програв "Донбасу" у фінальній серії УХЛ з рахунком 1:4.

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Теги: Спорт Хокей ХК Дніпро
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