Український клуб підписав 33-річного російського захисника
Хокейний клуб "Дніпро" оголосив про підписання контракту з 33-річним захисником Сергієм Дорофеєвим.
Про це херсонці повідомили на своєму сайті.
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Раніше хокеїст виступав за російські "Амур", "Крилья Совєтов", новокузнецький "Металург", "Северсталь", "Іжсталь", білоруський "Німан", казахстанський "Арланов" і "Бейбарис".
У своєму найкращому сезоні легіонер набрав 41 (17 + 24) бал в 39 іграх при показнику корисності +32.
Напередодні херсонці вже посилилися нападником "Білого Барса" Іваном Пановим.
Новий сезон УХЛ стартує 14 вересня – в першому матчі зіграють "Дніпро" та "Донбас".
До слова, за підсумками минулого сезону "Дніпро" програв "Донбасу" у фінальній серії УХЛ з рахунком 1:4.