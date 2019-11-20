Український клуб стартував з перемоги в Лізі чемпіонів перед матчем з "Барселоною"

Чемпіон України "Продексім" з перемоги над мінської "Століцею" стартував в еліт-раунді футзальної Ліги чемпіонів (2:1).

Століца – Продексім 1:2

Голи: Жигалко, 37 – Річард, 16, Воланюк, 36

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Перший тайм пройшов у рівній грі, а свій шанс українці знайшли після розіграшу кутового – Фернандес приховано прострілив уздовж воріт, а Давід вколотив м'яч у сітку практично з лінії.

Після перерви українці продовжували грати акуратно, більше оберігаючи рахунок, ніж намагаючись його збільшити. Хороший шанс у херсонців був на початку тайму після видалення у суперника, однак чисельну більшість за дві хвилини реалізувати так і не змогли.

За п'ять хвилин до кінця матчу "Продексім", здавалося, убезпечив себе від нервової кінцівки, все-таки зумівши реалізувати чергову чисельну більшість, проте білоруси, відразу ж випустили шостого польового і відіграли один гол.

Кінцівка матчу видалася нервовою, але українці все-таки втримали переможний рахунок. Таким чином, херсонці здобули перемогу в першому турі і разом з "Барселоною" очолюють турнірну таблицю, яка з аналогічним рахунком обіграла "Спарту".

До слова, 21 листопада "Продексім" зіграє з "Барселоною", а 23 листопада – зі "Спартою". Нагадаємо, в фінальний турнір еліт-раунду вийдуть чотири команди-переможниці чотирьох груп.