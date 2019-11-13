Український клуб відправив тренера у відставку через провал у Лізі чемпіонів

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Микола Степанець
Микола Степанець

Гандбольний клуб "Мотор" оголосив про відставку головного тренера Миколи Степанця. Причиною став невдалий виступ команди у Лізі чемпіонів.

Про звільнення Миколи Степанця на зустрічі з гравцями команди оголосив президент клубу Олімпій Покатов, йдеться на сайті ГК" Мотор".

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Найближчі виїзні матчі "Мотора" в рамках Ліги чемпіонів відбудуться 17 та 20 листопада. До ігор проти "Монпельє" та "Кіля" команду готуватиме другий тренер команди Ростислав Ланевич.

Перед тим команда зіграє в Скоп'є в рамках СЕХА-Ліги. Їх суперником буде македонський "Вардар".

"Мотор" провалив виступ у Лізі чемпіонів. У групі B запорізька команда поки займає останнє місце. В її активі всього лише одне очко (це виїзна нічия з "Порто"). У минулому турі головного єврокубка на домашній арені чинний чемпіон України, ведучи по ходу зустрічі 5 м'ячів, в результаті поступився "Монпельє" з різницею в один м'яч – 25:26.

 

 

 

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Гандбол
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