Український клуб вимушено гратиме домашні матчі Ліги Європи в іншому місті

Футбольна команда "Олександрія" практично гарантувала собі участь у Лізі Європи сезону 2019/2020. Наразі питання тільки в тому, чи гратиму український клуб кваліфікацію, чи розпочне виступ відразу з групового етапу.

Щоб потрапити відразу в групу "Олександрія" повинна фінішувати на третьому місці в чемпіонаті України, а також, "Інгулець" не має виграти Кубок України. У фіналі першоліговий клуб зіграє проти "Шахтаря".

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Наразі не відомо, де свої домашні матчі Ліги Європи гратиме "Олександрія", оскільки стадіон "Ніка" та інфраструктура міста Олександрія не відповідає вимогам УЄФА.

Відверто кажучи, відповісти наразі не можу, адже не є компетентним у цьому питанні. Розмови ще не було. Однак в Олександрії ми однозначно не гратимемо, якщо вийдемо до групового етапу. Гадаю, це всім зрозуміло,

– сказав наставник команди Володимир Шаран після матчу з "Шахтарем".

На мій погляд? Тут багато що залежить від того, як ми діставатимемось на матчі. Якщо літаком, то пріоритетом для мене є Львів, адже сам я із Західної України. Швидше за все, або Полтава, або Одеса. Проте наразі не знаю й забігати наперед не хочу. Так, відрив дев’ять очок, але це ще ні про що не свідчить,

– додав Шаран.

За чотири тури до завершення чемпіонату України "Олександрія" розташовується на третьому місці та виграє 9 очок в найближчих переслідувачів "Зорі" та "Маріуполя".

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