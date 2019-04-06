Український легіонер несподівано порівняв зарплатню футболіста в Україні та Бельгії

28-річний півзахисник "Гента" і збірної України з футболу Роман Безус розповів про різницю в зарплатах в чемпіонатах України та Бельгії.

В інтерв'ю Youtube-каналу "Отдушивдушу" футболіст розповів, що до кризи отримував на батьківщині значно більше, ніж зараз має в Бельгії.

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В Україні зарплати були більше, ніж в Бельгії. До кризи в чемпіонаті. Зарплати середні були більше, ніж зараз в Бельгії. Зараз менше. А у деяких і зовсім немає. Зарплата, на кшталт, є, але її не платять (сміється). Якщо не брати "Динамо" і "Шахтар", то середній рівень – тисяч 5-6. Точні розцінки не знаю,

– розповів Безус.

Також Роман Безус розповів, що сам він міг отримувати зарплатню, більшу в 2,5 рази, в турецькому клубі з нижчої ліги, але такий варіант відкинув. Найбільшу ж премію отримував у розмірі 20-25 тисяч, коли ще грав в Україні.

В Україні Роман Безус виступав у складі "Ворскли", "Динамо" та "Дніпра", звідки перейшов у бельгійський "Сент-Трюйден".

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