Український легіонер несподівано порівняв зарплатню футболіста в Україні та Бельгії

20 Читать новость на русском
Роман Безус
Роман Безус / Фото з відкритих джерел

28-річний півзахисник "Гента" і збірної України з футболу Роман Безус розповів про різницю в зарплатах в чемпіонатах України та Бельгії.

В інтерв'ю Youtube-каналу "Отдушивдушу" футболіст розповів, що до кризи отримував на батьківщині значно більше, ніж зараз має в Бельгії.

Читайте також: Нападник збірної України зізнався, що клуб хоче продати його в топ-команду

В Україні зарплати були більше, ніж в Бельгії. До кризи в чемпіонаті. Зарплати середні були більше, ніж зараз в Бельгії. Зараз менше. А у деяких і зовсім немає. Зарплата, на кшталт, є, але її не платять (сміється). Якщо не брати "Динамо" і "Шахтар", то середній рівень – тисяч 5-6. Точні розцінки не знаю,
– розповів Безус.

Також Роман Безус розповів, що сам він міг отримувати зарплатню, більшу в 2,5 рази, в турецькому клубі з нижчої ліги, але такий варіант відкинув. Найбільшу ж премію отримував у розмірі 20-25 тисяч, коли ще грав в Україні.

В Україні Роман Безус виступав у складі "Ворскли", "Динамо" та "Дніпра", звідки перейшов у бельгійський "Сент-Трюйден".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Благовіщення 2019 в Україні: дата, традиції та прикмети
сьогодні
17452
Теги: Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Футболістів "Челсі" застали в нічному клубі, Барклі поїхав під ранок: фото
5 квітня 16:27 Футболістів "Челсі" застали в нічному клубі, Барклі поїхав під ранок: фото
188
Баскетболіст НБА курйозно впав з двометрової висоти після красивого данку: відео
5 квітня 12:38 Баскетболіст НБА курйозно впав з двометрової висоти після красивого данку: відео
755
НСК "Олімпійський": що відомо про стадіон, де можуть відбутись президентські дебати
5 квітня 12:31 НСК "Олімпійський": що відомо про стадіон, де можуть відбутись президентські дебати
834
Чемпіон світу Підручний вперше прокоментував зміну громадянства
5 квітня 09:12 Чемпіон світу Підручний вперше прокоментував зміну громадянства
2242
Топ-10 українських футболістів-красунчиків
4 квітня 22:45 Топ-10 українських футболістів-красунчиків
Олена Кандяк 347
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук