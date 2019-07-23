Український "Мотор" дізнався суперників у SEHA League

Визначилися суперники запорізького гандбольного клуба "Мотор" в SEHA League, де чемпіон України дебютує в майбутньому сезоні.

За новою схемою розіграшу 12 клубів будуть розбиті на дві групи. Старт сезону – 3-4 вересня. Матчі турніру проходитимуть по вівторках і середах.

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По дві найкращі команди за підсумками групового етапу отримають прямі путівки в 1/4 фіналу. Команди, які займуть 3-6 місця, почнуть плей-офф з 1/8 фіналу.

Відзначимо участь в турнірі команди Пекінського спортивного університету, яка базується в Європі.

SEHA League-2019/2020: груповий етап

Група "А"

"Мотор" (Україна)

"Вардар" (Північна Македонія)

"Нексе" (Хорватія)

"Татран" (Словаччина)

"Войводіна" (Сербія)

"Татабанья" (Угорщина)

Група "В"

"Веспрем" (Угорщина)

Пекінський спортивний університет (Китай)

"Загреб" (Хорватія)

БГК ім. Мєшкова (Білорусь)

"Єврофарм Працівник" (Македонія)

"Металопластика" (Сербія)