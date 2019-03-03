Український "Мотор" програв французам, але пробився до плей-оф Ліги чемпіонів з гандболу

В останньому матчі групового етапу Ліги чемпіонів з гандболу запорізький "Мотор" поступився паризькому ПСЖ, утім все ж таки пробився до плей-оф.

"Мотор" програє, але йде далі. Найкращий український гандбольний клуб завершив груповий етап Ліги чемпіонів поразкою ПСЖ.

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Утім це не завадило запоріжцям пробитися до плей-оф. Якийсь час "Мотору" вдавалося на рівних грати з одним із найкращих клубів Європи, утім всередині першого тайму травмувався провідний розігруючий команди Айденас Малашинскас. Без нього запоріжці не впоралися. 31:25 за ПСЖ.



"Мотор" – ПСЖ // motorsich.com

Тож "Мотор" закінчує груповий етап на 5-й сходинці і виходить до однієї восьмої фіналу. Там на українців чекає переможець Ліги чемпіонів 2016 року польський "Віве Кельце". Перші матчі будуть вже наприкінці березня.

Відео: "Мотор" пробився до плей-оф

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