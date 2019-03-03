Український "Мотор" програв французам, але пробився до плей-оф Ліги чемпіонів з гандболу

54 Читать новость на русском
"Мотор" – ПСЖ
"Мотор" – ПСЖ / handball.motorsich

В останньому матчі групового етапу Ліги чемпіонів з гандболу запорізький "Мотор" поступився паризькому ПСЖ, утім все ж таки пробився до плей-оф.

"Мотор" програє, але йде далі. Найкращий український гандбольний клуб завершив груповий етап Ліги чемпіонів поразкою ПСЖ.

Читайте також: Гандболісти "Мотора" драматично програли угорцям у Лізі чемпіонів

Утім це не завадило запоріжцям пробитися до плей-оф. Якийсь час "Мотору" вдавалося на рівних грати з одним із найкращих клубів Європи, утім всередині першого тайму травмувався провідний розігруючий команди Айденас Малашинскас. Без нього запоріжці не впоралися. 31:25 за ПСЖ.

мотор псж
"Мотор" – ПСЖ // motorsich.com

Тож "Мотор" закінчує груповий етап на 5-й сходинці і виходить до однієї восьмої фіналу. Там на українців чекає переможець Ліги чемпіонів 2016 року польський "Віве Кельце". Перші матчі будуть вже наприкінці березня.

Відео: "Мотор" пробився до плей-оф

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Російський активіст підняв прапор України над своїм будинком та звернувся до Путіна: фото
3 березня
6561
Теги: Спорт Гандбол Новини Спорту Новини Запоріжжя
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Челсі" переміг у непростому матчі чемпіонату Англії перед грою з "Динамо": відео
3 березня 21:55 "Челсі" переміг у непростому матчі чемпіонату Англії перед грою з "Динамо": відео
438
"Олександрія" на останніх хвилинах вирвала нічию у "Маріуполя": відео
3 березня 18:54 "Олександрія" на останніх хвилинах вирвала нічию у "Маріуполя": відео
213
Ультрас "Шахтаря" показово спалили прапор Росії на матчі з "Чорноморцем": відео
3 березня 13:25 Ультрас "Шахтаря" показово спалили прапор Росії на матчі з "Чорноморцем": відео
1467
"Лаціо" у римському дербі розгромило "Рому: відео голів
3 березня 13:08 "Лаціо" у римському дербі розгромило "Рому: відео голів
146
Зірковий український боксер програв бій за титул чемпіона Європи: відео
3 березня 12:27 Зірковий український боксер програв бій за титул чемпіона Європи: відео
2149
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук