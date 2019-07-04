Український "Мотор" заявляється в супертурнірі SEHA-League, ФГУ проти через "Газпром"

7-разовий чемпіон України опублікував відкритий лист, в якому виклав свою позицію щодо виступу в престижному міжнародному проєкті SEHA-League.

З майбутнього сезону запорізький "Мотор" збирається дебютувати в SEHA-League – турнірі, в якому беруть участь чемпіони Словаччини, Хорватії, Угорщини, Румунії, Білорусі, Сербії, Північної Македонії, Боснії та Герцеговини.

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Переможцем турніру в минулому сезоні став "Вардар" (Північна Македонія), який паралельно переміг і в розіграші Ліги чемпіонів. Прийнявши пропозицію взяти участь в майбутньому сезоні в SEHA-League, "Мотор" зіткнувся з нерозумінням цього кроку з боку Федерації гандболу України. ФГУ бентежить факт, що одним зі спонсорів SEHA-League є "Газпром".

"Федерація ФГУ не підтримує цей проєкт. Ми чітко виклали свою позицію керівникам команди "Мотор". На сьогодні на території України не може бути представлена та чи інша структура під назвою "Газпром" у зв’язку з тим, що Верховна Рада та Кабінет Міністрів дають чітке визначення: дана структура перебуває у санкційних списках. Федерація гандболу України виконує закони України, має статус Національної федерації. Ми не можемо ставити під сумнів рішення держаних представників. Тому ми на сьогодні не розглядаємо можливість появи даних газпромівськіх структур на території України, зокрема ми проти розміщення їх рекламної продукції. "Мотор" не обговорив з ФГУ і не отримав від ФГУ жодних підтверджень щодо участі у "SEHA-Газпром Лізі". До ФГУ не надходило жодного регламентного документа цієї структури", – йдеться і повідомленні Федерації гандболу України.

Дещо інше бачення ситуацію у представників "Мотору". За їх словами, дотримуючись цієї логіки, донецький "Шахтар" повинен відмовитися від участі в груповому турнірі футбольної Ліги чемпіонів, адже "Газпром" є також одним із спонсорів цього турніру.

"На жаль, керівники ФГУ не розуміють, що участь в такому конкурентному турнірі як SEHA-League принесе користь і відкриє нові можливості для клубу "Мотор" і мінімум 7 наших гравців – членів національної збірної України, а також для ФГУ в цілому. Керівництво ФГУ, можливо, не в курсі, що "Мотор" через відсутність належного рівня конкуренції у внутрішньому чемпіонаті, з метою пошуку якісних спаринг-партнерів змушений щорічно в січні виїжджати до Німеччини, Польщі, Словенії та Білорусі", – зазначає у відкритому листі керівник клубу Олімпій Покатов.

У відкритому листі Олімпій Покатов підкреслює, що Мінмолодьспорт України 4 червня 2019 року проінформувало керівництво ФГУ про певні обмеження, але вони абсолютно не стосуються клубних питань і тим більше SEHA-League. Ніякої заборони на виступ клубних українських команд в змаганнях на території європейських країн не існує.