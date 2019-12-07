Український непереможний нокаутер дізнався ім'я наступної "жертви"

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Сергій Богачук / twitter.com/SBohachuk

Український проспект першої середньої ваги Сергій Богачук (16-0, 16 КО) проведе п'ятий поєдинок в 2019 році.

Останній раз нокаутер виходив в ринг в кінці жовтня. Команда 24-річного українця вирішила обійтися без довгого простою, але підібрала Богачуку прохідного суперника, пише Xsport.

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Ним став 28-річний колумбієць Карлос Гальван (17-9-1, 16 КО), який ще жодного разу не перемагав за межами батьківщини.

Бій Богачук – Гальван відбудеться 13 грудня в Індіо, Каліфорнія, США. Зустріч пройде в 8-раундовому форматі.

Спорт 24 писав, що в ніч з 27 на 28 жовтня в Лос-Анджелесі відбувся вечір боксу, де в головній події українець Сергій Богачук (16-0, 16 КО) нокаутував американця Тайрона Брансона (28-8-2, 25 КО).

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Бокс
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