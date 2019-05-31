Український паспорт в процесі, чекаю дзвінка від Шевченка, – аргентинський футболіст

Нападник "Шахтаря" Густаво Бланко-Лещук, який виступає на правах оренди за "Малагу", розповів, як розвивається історія з отриманням українського паспорта.

Аргентинець відіграв в Україні лише по одному сезону в "Карпатах" і "Шахтарі", однак має українське коріння.

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Це питання все ще в процесі. Я почав процедуру, але вона займає багато часу. До того ж, дуже багато залежить від позиції керівництва збірної України. Вважаю, що головний тренер (Андрій Шевченко – ред.) повинен зателефонувати мені і виказати інтерес в моїх послугах. Цього ще не відбулося. У "Малазі" я відчуваю себе дуже спокійно. Якщо мені надійде дзвінок з України, то я буду щасливий, але поки його не було,

– зазначив Бланко-Лещук.

У нинішньому сезоні аргентинський форвард провів 38 матчів в Сегунді, відзначившись 9 голами і 7 асистами.

Спорт 24 писав, що в березні Бланко-Лещук повідомив, що близько півтора року перебуває в процесі отримання українського паспорта.

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