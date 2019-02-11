Український призер Олімпійських ігор вперше став батьком: фото

Призер Олімпійських ігор у стрибках в воду 30-річний Ілля Кваша вперше став батьком.

Про це сам спортсмен повідомив у своєму Instagram.

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Тепер у нашій сім'ї ще одне свято. 10.02.2019 ми стали батьками! Спасибі, рідна, за дочку! Ласкаво просимо в цей світ, моя маленька принцеса,

– написав Ілля.

До слова, Кваша одружився на дружині Ілоні в 2015 році, а на останню річницю весілля написав їй приголомшливий вірш.

Ілля Кваша є дев'ятиразовим чемпіоном Європи, двічі брав срібло на чемпіонатах світу, а також є бронзовим призером Ігор-2008 року в Пекіні.

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