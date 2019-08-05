Український спорт все ще перебуває в полоні старої системи управління, – Ігор Гоцул

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Ігор Гоцул
Ігор Гоцул / Фото з відкритих джерел

Президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул прокоментував обговорення про необхідність збереження Міністерства молоді і спорту.

Як відомо раніше, президент України Володимир Зеленський підтримав ідею об'єднання мінмолодьспорту, мінкульту та мінінформполітікі.

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Лише рік залишився до початку Олімпійських ігор. Ми прагнемо до успіху. Спортсмени і тренери життя кладуть на вівтар перемоги. Але ми досі живемо в системі, коли всі ці зусилля можуть бути перекреслені або зведені нанівець навіть не зазначенням, а лише поглядом одного чиновника.

Український спорт все ще перебуває в полоні старої системи управління, де балом правлять не спортсмени, тренери, спортивні клуби та федерації з видів спорту (як у всьому цивілізованому світі), а чиновники зі своїми особистими інтересами, симпатіями і антипатіями,
– написав Гоцул в Facebook.

"Я з великою повагою ставлюся до зусиль багатьох людей, які в ці дні відстоюють право спорту мати власне міністерство або, хоча б, комітет. У той же час, я впевнений, що без відповіді на фундаментальні питання організації спорту країни такі дискусії будуть нагадувати суперечки кріпаків про те, чий господар краще", – підсумував Ігор Гоцул.

Також раніше радник Жданова Ігор Булгак створив петицію про збереження Міністерства молоді і спорту.

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Теги: Футбол Спорт Міністерство молоді та спорту Новини Спорту
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