Український спринтер пробився у півфінал чемпіонату світу з легкої атлетики
Українець Сергій Смелик вийшов у півфінал чемпіонату світу з легкої атлетики в бігу на 200 метрів.
Смелик в кваліфікації пробіг дистанцію за 20,39 секунди. Українець посів третє місце в шостому попередньому забігу і отримав пряму путівку у півфінал.
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Непогану форму набрав, виходить утримувати її, дай Бог, щоб на завтра ще вистачило залпу.
Звичайно, я докладу максимум зусиль, тому що для мене бігти в півфіналі чемпіонату світу, як і для всього українського спринту, має якесь значення. Ну і, звичайно ж, мрія - потрапити в фінал,
– прокоментував свій успіх Сергій.
Варто зазначити, що Сергій Смелик вперше з 2013 року пробився в півфінал чемпіонату світу.
Півфінали відбудуться у понеділок, 30 вересня. Смелик виступить в першому забігу, який вийде на старт о 20:50 за київським часом.