Український тенісист Молчанов у парі з білорусом виграв турнір ATP, матч тривав 49 хвилин

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Денис Молчанов
Денис Молчанов / btu.org.ua

Український тенісист Денис Молчанов у парі з білорусом Андрієм Василевським виграв турнір ATP у Франції. У фіналі українсько-білоруський тандем переміг Андреа Вавассорі та Давіда Вега-Ернандеса.

Молчанов / Василевський – Вавассорі / Вега-Ернандес 2:0 (6:3, 6:1)

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Наприкінці першого сету Денису та Андрію вдалося оформити два брейки. Вони стали вирішальними у партії, оскільки дозволили виграти сет.

Друга партія для українця з білорусом видалася ще легшою. Вони дозволили суперникам виграти тільки один гейм.

Усього матч у французькому місті Брессюїр тривав 49 хвилин.

У цьому році Денис Молчанов та Ігор Зеленай зі Словаччини виграли титули в Барлетті і Франкавіллі. Тепер в активі українського тенісиста 27 титулів на турнірах ATP Challenger Tour.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Теніс Новини Спорту
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