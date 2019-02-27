Український тенісист Стаховський розчулив публіку на турнірі у Франції: відео
Найкращий український тенісист Сергій Стаховський, який у рейтингу ATP посідає 126 позицію, відзначився гарним вчинком на турнірі у французькому Марселі.
У чвертьфіналі турніру Стаховський грав проти талановитого грека Стефаноса Ціціпаса й поступився.
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В одному з геймів після подачі грека м'яч випадково влучив в обличчя хлопчика, який подає м'ячі.
Сергій зупинив гру й допоміг хлопчику, чим викликав оплески в глядачів.
Джерело: 24 Канал
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