Український тенісист Стаховський розчулив публіку на турнірі у Франції: відео

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Сергій Стаховський
Сергій Стаховський / twitter.com/livetennis

Найкращий український тенісист Сергій Стаховський, який у рейтингу ATP посідає 126 позицію, відзначився гарним вчинком на турнірі у французькому Марселі.

У чвертьфіналі турніру Стаховський грав проти талановитого грека Стефаноса Ціціпаса й поступився.

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В одному з геймів після подачі грека м'яч випадково влучив в обличчя хлопчика, який подає м'ячі.

Сергій зупинив гру й допоміг хлопчику, чим викликав оплески в глядачів.

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Теги: Спорт Теніс Сергій Стаховський
Джерело: 24 Канал
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