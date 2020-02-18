Український волейболіст зробив дівчині пропозицію прямо перед матчем: миле відео
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Центральний блокуючий "Юракадемії" Андрій Рогожин зробив пропозицію руки і серця перед домашнім матчем з чемпіонами України.
Перед матчем спареного туру волейбольної Суперліги між харківською "Юракадемією" і чинним чемпіоном, львівським "Баркомом", Рогожин подарував дівчині букет троянд і зробив пропозицію вийти заміж. Дівчина відповіла згодою, повідомляє objectiv.tv.
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Волейболіст освідчився перед матчем чемпіонату України: дивіться відео
Рогожин став найрезультативнішим гравцем серед господарів у першій зустрічі, на його рахунку – 11 очок. Його команда програла у трьох сетах, але в кожному з них мала шанси на успіх.
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