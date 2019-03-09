Український воротар Лунін показав неймовірну гру проти лідера Ла Ліги та відбив пенальті: відео

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Андрій Лунін
Андрій Лунін / Ла Ліга

"Атлетіко" вдома переміг "Леганес" у матчі 27 туру Ла Ліги з рахунком 1:0. У поєдинку взяли участь двоє українців.

Атлетіко – Леганес 1:0
Гол: Сауль Ньїгес, 46

В стартовому складі гостей з'явилося відразу два українських гравця: голкіпер Андрій Лунін і захисник Василь Кравець.

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На початку другої половини зустрічі "Атлетіком" отримав право на пенальті, який, однак, не зумів реалізувати з першої спроби, адже Лунін зумів відбити удар Сауля Ньїгеса, але іспанець вдало зіграв на добиванні.

Дивіться відео, як Андрій Лунін відбив пенальті у матчі з Атлетіко



На 62-й хвилині Андрій реально вразив своїм сейвом після удару Лемара зі штрафного. Наш воротар кінчиками пальців перевів м'яч у ближню стійку.

В атаці "Леганес" нічого так і не показав, тому доводиться говорити про типову для "Атлетіко" прагматично-раціональну перемозу. Могло бути гірше, але при такій грі Лунін і компанія мали шанси стрибнути і вище голови.

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До слова, Андрій Лунін отримав найвищу оцінку серед усіх гравців свого клубу в цьому матчі. Whoscored поставив 20-річному Луніну оцінку 7,5. Це перша оцінка в "Леганесі" і друга в матчі. Вище бал тільки у Родріго з "Атлетіко" – 7,7. Захисник Василь Кравець отримав за матч оцінку 6,5.

У підсумку "матрацники" набрали 56 очок та скоротили відставання від "Барселони", яка зіграє пізніше, до 4-х пунктів. "Леганес" Луніна та Кравця залишився на 13 позиції – 33 очки.

Дивіться відеоогляд матчу Атлетіко – Леганес

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Атлетіко Андрій Лунін Василь Кравець
Джерело: 24 Канал
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