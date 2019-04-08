Український воротар отримав жахливу травму під час матчу: відео

Воротар "Миколаєва" Амір Агаларов отримав важку травму після зіткнення з гравцем "Колоса" Максимом Максименком.

Після подачі зі штрафного голкіпер зіштовхнувся з суперником, після чого опинився на газоні. Йому одразу надали допомогу медики команди, після чого гравця госпіталізували. У нього діагностували струс мозку і перелом щелепи зі зміщенням.

Подивіться відео, як Руні ледь не відірвав ноги супернику й відразу був вилучений

Аміра Агаларова одразу прооперували. Він зможе повернутися до тренувань через 6-8 тижнів, повідомили у клубі.

Сам матч закінчився перемогою "Колоса" 3:0.

Відео зіткнення воротаря