Український воротар "Реала" розкрив цифри свого бюджету на місяць

20-річний голкіпер "Реала" і збірної України Андрій Лунін розповів про свій бюджет в Іспанії.

Українець не викидає гроші на вітер. Згодом Андрій може придбати хороше авто. Про це він розповів на Youtube-каналі "ОТДУШИВДУШУ".

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Навіть не знаю, я їх і так не витрачаю. Тисяч шість виходить в місяць, це з орендою. Півтори тисячі – це квартира повністю. Я заправляю машину два рази на місяць по 70 євро. Раз в тиждень в ресторан вибираємося [з дівчиною] – 150 євро на двох. 4 рази на місяць – це 600.



На харчування йде 2 000 євро на місяць. На базі я не снідаю, тільки обідаю там. У "Леганесі" це було обов'язково, вони контролюють харчування. Вечеряю вдома. А півторашечка на речі якісь. Якщо мені сподобалося і я захотів, то беру.

"Усе. По концертам, по клубам... Я не знаю, куди можна гроші дівати. Машини я собі кожен місяць не купую. Може бути, я хочу собі взяти в Іспанії з рук Infiniti FX-37", – сказав Лунін.

Як відомо, Лунін вже потрапив у заявку "Реалу" на передсезонний тур по Північній Америці. Це означає, що українець може залишитися у клубі, а не йти в оренду.