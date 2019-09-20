Український захисник став співавтором курйозного автогола у матчі Ліги Європи: відео

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Ігор Пластун
Ігор Пластун

Захисник збірної України Ігор Пластун вийшов за бельгійський "Гент" у матчі Ліги Європи проти "Сент-Етьєна". Українець став співавтором голу у власні ворота у цьому матчі.

На 74-й хвилині при рахунку 3:1 на користь "Гента" Пластун під пресингом віддав пас на свого воротаря Томаса Камінського. Однак голкіпер невдало зупинив м'яч, а згодом коли намагався дістати його з лінії воріт, не зумів ногою до нього дотягнутися.

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Відео курйозного автогола

Однак цей гол не завадив "Генту" перемогти "Сент-Етьєн" 3:2.

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Нагадаємо, обидва клуби є в одній групі Ліги Європи з українською "Олександрією", яка у паралельному матчі програла "Вольфсбургу" а виїзді. Саме проти "Гента" зіграє "Олександрія" 3 жовтня на "Арена Львів".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга Європи
Джерело: 24 канал
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