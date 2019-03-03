Зірковий український боксер програв бій за титул чемпіона Європи: відео

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Андрій Руденко
Андрій Руденко / Фото з відкритих джерел

35-річний український суперважковаговик Андрій Руденко (32-4, 20 КО) програв німецькому боксерові Агіту Кабаєлу (19-0, 13 КО) у поєдинку за пояс чемпіона Європи за версією EBU.

Руденко на початку бою наносив чимало ударів, проте рідко потрапляв у ціль. А в шостому раунді Андрій побував в нокдауні – він опустився на коліно після того, як Кабаєл кілька разів потрапив йому в голову, а потім додав удар по печінці.

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У решті раундах Кабаєл виглядав набагато свіже, ніж його опонент – українець в більшій мірі працював другим номером. Як підсумок – перемога німця в 12 раунді одноголосним рішенням суддів – 116-111, 117-110 і 119-108.

Раніше в 32 проведених боях Андрій Руденко програв всього тричі – австралійцю Лукасу Брауну, британцеві Хьюї Ф'юрі (брат Тайсона Ф'юрі) і росіянину Олександру Повєткіну, при цьому 20 разів в кар'єрі він відправляв опонентів в нокаут.

26-річний німець турецького походження Агіт Кабаєл провів в профі 19 боїв і у всіх здобув перемоги, 13 разів – дострокові.

Дивіться відео бою Андрій Руденко – Агіт Кабаєл

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Теги: Спорт Бокс
Джерело: 24 Канал
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