Українського бійця ММА жорстко нокаутували на турнірі в Польщі: відео
У польському Гданську на турнірі Fame MMA 5 відбувся великий вечір змішаних єдиноборств, в одному з поєдинків якого виступив український боєць.
Українець Олег Ряшенцев дебютував в ММА з болісної поразки. Протистояв Ряшенцеву польський боєць-дебютант Каміл Хассан на прізвисько "Хассі".
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Польський боєць ММА відправив суперника в нокаут у першому раунді ударом ногою в голову.
До слова, Олег Ряшенцев – зірка польського реаліті-шоу Big Brother, працює фітнес-тренером. Він проживає в Польщі, куди переїхав із Запоріжжя. І Хассан, і Ряшенцев дебютували в ММА.
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