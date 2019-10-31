Українського бійця ММА жорстко нокаутували на турнірі в Польщі: відео

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Нокаут українського бійця в ММА
Нокаут українського бійця в ММА / Facebook

У польському Гданську на турнірі Fame MMA 5 відбувся великий вечір змішаних єдиноборств, в одному з поєдинків якого виступив український боєць.

Українець Олег Ряшенцев дебютував в ММА з болісної поразки. Протистояв Ряшенцеву польський боєць-дебютант Каміл Хассан на прізвисько "Хассі".

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Польський боєць ММА відправив суперника в нокаут у першому раунді ударом ногою в голову.

До слова, Олег Ряшенцев – зірка польського реаліті-шоу Big Brother, працює фітнес-тренером. Він проживає в Польщі, куди переїхав із Запоріжжя. І Хассан, і Ряшенцев дебютували в ММА.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Змішані єдиноборства
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